Feu vert pour réformer le droit d'auteur

Le Parlement européen a approuvé ce mercredi la réforme du droit d'auteur, qui oppose artistes et éditeurs de presse aux géants du numérique et libertaires du web.

Réuni à Strasbourg, le parlement européen a voté pour la réforme du droit d'auteur. Sur les 703 eurodéputés présents, le texte a été adopté avec 438 votes pour , 226 contre et 39 abstentions.

Désormais, les eurodéputés pourront entamer des négociations avec le Conseil de l'UE et la Commission européenne, afin de s'entendre sur un texte définitif. Ces discussions à huis clos, appelées "trilogues" dans le jargon de l'UE, peuvent prendre plusieurs mois avant d'arriver à un texte commun entre les deux colégislateurs et l'exécutif européen. Et ce texte devra à nouveau être soumis au vote du Parlement.