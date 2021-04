Flambée de violences en Irlande du Nord, les unionistes en colère

Voitures incendiées et cocktails Molotov lancés contre la police… Depuis près d’une semaine, l’Irlande du Nord est le théâtre de heurts quotidiens, les unionistes se sentant trahis depuis le Brexit.

C’était une conséquence redoutée du Brexit et de l'introduction d'une séparation maritime entre l’Irlande du Nord et le Royaume-Uni. Dans un tweet publié tard mercredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait part de sa "profonde préoccupation" après une nouvelle nuit de violences dans la province britannique, durant laquelle des manifestants ont lancé des cocktails Molotov et incendié un bus à Belfast.