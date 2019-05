Forte mobilisation aux élections européennes

La participation aux élections européennes est en hausse dans la plupart des pays, selon un porte-parole du Parlement. Quelque 427 millions d'électeurs européens étaient invités à se rendre aux urnes de jeudi à dimanche. La première estimation de la répartition des sièges au Parlement européen devrait être connue vers 20h15. Il faudra attendre 23h15 pour avoir un tableau plus complet.

Les résultats seront communiqués ce dimanche dans le courant de la soirée. Pas moins de 1.400 journalistes sont présents au siège du Parlement européen pour suivre l'élection de la plus grande assemblée démocratique au monde après l'Inde.

Première projection à 20h15

Les premières estimations Etat par Etat tomberont à partir 18h. Une estimation de la répartition des sièges dans le prochain Parlement européen, basée sur ces résultats et sur des sondages, sera diffusée vers 20h15. Elle sera mise à jour au fur et à mesure de la soirée.

Percée des Verts allemands, vague brune et Renaissance

Une hausse des partis europhobes est attendue lors de ce scrutin. Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini (La Ligue) et Marine Le Pen (Rassemblement national) sont occupés à constituer une nouvelle famille politique d'extrême droite au Parlement européen. Une compilation de sondages attribuerait 74 sièges à ce groupe, l'Alliance européenne des peuples et des nations (ex ENL).