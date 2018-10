Christophe Castaner nouveau ministre français de l'Intérieur

Après deux semaines de discussions et de supputations, l'Élysée a annoncé ce mardi les noms de l'exécutif remanié. La nouvelle équipe gouvernementale doit apporter un "second souffle" au quinquennat d'Emmanuel Macron, très bas dans les sondages après un été et une rentrée chaotiques. Christophe Castaner, jusqu'ici chef du parti présidentiel et secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, a été nommé ministre de l'Intérieur. Il sera épaulé dans sa mission par Laurent Nuñez.