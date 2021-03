France: les restrictions localisées anti-Covid étendues à tout le pays pour 4 semaines

Les restrictions en vigueur depuis la mi-mars dans 19 départements en France seront étendues à l'ensemble du territoire pour quatre semaines à partir de ce samedi 3 avril face à l'épidémie du Covid-19, a annoncé ce mercredi le président Emmanuel Macron. Ces mesures, déjà en place en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, comportent l a fermeture de certains commerces et l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km , a précisé le chef de l'Etat au cours d'une allocation aux Français.

Les commerces seront fermés selon la liste déjà arrêtée pour 19 départements, les crèches, écoles, collèges et lycées fermés pendant trois semaines et les vacances scolaires de printemps unifiées sur tout le territoire, a encore annoncé M. Macron. Le président français a encore annoncé des "renforts supplémentaires" en réanimation pour faire face à l'afflux de malades graves du Covid-19 et passer "dans les prochains jours" à plus de 10.000 lits, contre 7.665 actuellement.