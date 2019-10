Frans Van Daele: "À moins d'une grande surprise, les Britanniques sortiront sans accord"

Ancien chef de cabinet du roi Philippe et du président du Conseil européen Herman van Rompuy, Frans Van Daele a assisté au cours de sa carrière de haut diplomate aux bouleversements du monde. Rencontre avec un colosse de la diplomatie belge.

Pour situer la rencontre, Frans Van Daele a choisi un salon feutré du Cercle Royal Gaulois. Il en impose tranquillement, comme un homme au physique de boxeur dans un monde de porcelaine. Comme un homme, surtout, qui aura passé quatre décennies "Sur l’échiquier du pouvoir", pour reprendre le titre de ses mémoires (Racine, 2019). Une carrière hors format qui l’aura mené, entre autres, à la tête du cabinet du président du Conseil européen, Herman van Rompuy, puis du roi Philippe.

"Sur l’échiquier" pendant toutes ces années, avez-vous été témoin d’un changement des règles du jeu?

Oui, si je compare à la situation d’il y a 45 ans, la grande différence est qu’à l’époque, nous vivions en Occident sous la houlette d’un système américain global qui était stable, avec des organisations internationales très fortes. Depuis la chute du Mur de Berlin, beaucoup de choses ont changé. Les Etats-Unis ont commencé à se retirer – pas complètement, mais tout de même – de leur fonction, de leur responsabilité internationale. Avec l’argument que le frère ennemi n’était plus là.

Ce retrait partiel a eu une forme républicaine: un scepticisme croissant à l’égard d’institutions internationales perçues comme servant les intérêts des pays plus petits. Et une variante démocrate: les États-Unis se sont montrés de plus en plus hésitants à envoyer des troupes à l’étranger – notamment à participer, il y a 25 ans, à l’effort européen pour pacifier la Yougoslavie. Donc, ce monde dans lequel nous sommes arrivés est beaucoup plus incertain, beaucoup plus imprévisible.

Vous opposez à un "esprit contemporain" qui penche vers la destruction une nécessité de construire…

Ce contexte qui a changé interpelle une série d’acteurs. L’Asie, d’abord, mais aussi l’Europe. S’il est vrai que le monde est plus incertain, la conséquence logique est de dire: nous devons renforcer l’Union européenne qui nous a déjà si bien servi.

La première leçon tirée de manière éclatante par les Britannique est inverse: la porte de sortie.

Le cas britannique en dit à mon avis beaucoup plus sur la Grande-Bretagne que sur l’Europe.

Le risque d’un Brexit sans accord semble grandir chaque jour, pensez-vous qu’une marche arrière soit encore concevable?

Nous sommes tous convaincus, tant à Londres qu’à Bruxelles, qu’ils vont sortir de l’Union européenne. La question n’est plus là. La question est de savoir s’ils sortiront avec ou sans accord. À moins d’une grande surprise, ils sortiront sans accord.

Le paradoxe, c’est que s’ils le font, il faudra quand même une forme d’accord pour gérer la sortie. C’est la quadrature du cercle pour un diplomate, non?

S’ils sortent sans accord, à cause du backstop, quel sera le premier sujet de la future négociation? Ce sera le backstop. On retrouvera les problèmes qu’on n’aura pas pu régler maintenant dans une négociation future...

Vous faites constamment dans votre livre des allers-retours avec l’Histoire, comme si elle devait guider l’action. Que peut-elle enseigner pour gérer le Brexit?

Seule l’Histoire peut vous apprendre à distinguer un incident momentané d’une évolution durable, de fond. Pour le Brexit, le temps à venir sera important. On a vécu cette sortie avec beaucoup d’acrimonie, de sentiments, d’émotion. Au-delà de ce moment-là, il faut laisser le temps au temps: il faut que la rationalité et la sérénité reviennent. Il faut faire du temps son meilleur allié. Chi va piano va sano.

Vous considérez le climat comme la première des priorités, dites-vous...

Il y a beaucoup de problèmes qui appellent notre attention, et si on ne les résout pas ou si on les résout mal, on peut réessayer plus tard. Avec le climat, c’est autre chose: si on le traite mal, on risque de ne pas avoir de seconde chance.

Greta Thunberg n’est pas exactement une diplomate, mais elle parle haut et clair aux grands de la planète… Votre avis?

J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour elle. Y aller avec tout son enthousiasme juvénile mérite d’être salué. Mais lorsqu’elle reproche à la génération sortante de n’avoir rien fait, c’est faux. En Europe surtout, on a fait énormément ces vingt dernières années et si des arrangements internationaux ont été adoptés, c’est grâce à nous. Donc il faut continuer.

Qu’est-ce qui est important pour ne pas rater le coche? D’abord, une prise de conscience de la population – c’est presque une question de culture. Ensuite, technologie, technologie et encore technologie – il faut continuer, il faut que l’Union européenne y investisse. Troisième facteur: il faudrait agir sur les certificats d’émissions pour renforcer le coût de la pollution, selon un rythme à déterminer. Mais on ne peut pas traiter la question climatique, aussi importante soit-elle, sans permettre à l’économie de continuer de croître et sans tenir compte des conséquences sociales.

Autre sujet qui secoue l’Union européenne et la Belgique: la question migratoire. Le nouveau gouvernement flamand l’a d’ailleurs mise au cœur de son action…

Je constate qu’un sentiment est assez répandu dans l’Union européenne: celui qu’il faut se donner les instruments pour intégrer les nouveaux venus dans la société où ils arrivent. Le main stream est qu’il faut aider les nouveaux venus à s’intégrer.

C’est la logique inverse dans le cas de l’accord de gouvernement flamand: les nouveaux-venus paient eux-mêmes leur intégration.

Est-ce une voie productive ou pas? On peut avoir des débats pointus. Mais l’essentiel pour moi est que l’opinion dominante est: essayons de créer les conditions de l’intégration.

Certains ont vu la marque du Vlaams Belang dans l’accord de coalition flamand, vous avez un avis sur la question?

Le président du Vlaams Belang l’a dit lui-même dans un tweet. Je n’ai pas eu le temps d’approfondir les accords faits. Je constate que ceux qui l’ont négocié défendent cet accord. Que les discours politiques s’influencent mutuellement, c’est un fait, ça n’a jamais été autrement. Mais présenter ça comme le produit d’un seul parti, ça me semble curieux.

L’essentiel, dites-vous donc, c’est une unité de vue sur l’intégration…

Oui: c’est assez facile de fermer les frontières, mais c’est une solution très partielle. Que faisons-nous à l’égard des gens qui frappent à la porte? Le bon sens est de savoir qui on peut laisser entrer. Pour les demandeurs d’asile et les réfugiés de guerre, il faut un système de répartition. Juncker l’a proposé. Suite à la réunion de Malte du 23 septembre, on est parvenu à réunir dix pays qui sont d’accord pour se répartir entre eux les demandeurs qui arrivent par la Méditerranée. Un plan de répartition est une pièce essentielle.

Avancer par groupes "avant-gardistes", c’est une option que vous défendez pour faire progresser l’intégration européenne… Malte, c’est un cas d’école de l’Europe qui avance?

Le fait d’avancer avec un groupe réduit n’est pas en soi nouveau. Schengen et l’Union monétaire sont là pour le montrer. Ce qu’on a fait à Malte est un exemple de ce qu’on peut faire avec un groupe d’avant-garde. L’expérience nous apprend que souvent, le groupe est rejoint par d’autres. Ça peut donc ouvrir des voies d’avancement.

La place de la Belgique n’a-t-elle pas changé? Au Conseil européen, elle s’abstient de plus en plus souvent, faute d’unité de vue de ses régions: ces atermoiements nuisent-ils à son influence en coulisses?

D’abord, il y a un très large consensus entre les partis belges sur le fait qu’il faut que l’Europe avance. L’attachement au projet européen est toujours là, c’est ce qui compte. Sur des dossiers précis, il arrive effectivement qu’on ne trouve pas d’accords entre nous, le résultat est l’abstention, mais là n’est pas l’essentiel.

L’influence d’un pays fluctue. On oublie parfois que la Belgique a plus d’influence que son poids. Pour deux raisons: nous avons toujours su jouer habilement entre la France et l’Allemagne – cette approche est un multiplicateur de notre influence relative. Et nous avons toujours entretenu des relations de grande proximité – des relations stratégiques – avec les institutions européennes. Ca ne m’étonne donc pas vraiment que deux des trois derniers présidents du Conseil européen soient des Belges…

Si le Premier ministre belge doit pouvoir jouer habilement avec l’axe franco-allemand, le président du Conseil doit composer avec tous: un conseil pour gérer ce casse-tête permanent?

Avec Herman Van Rompuy, on essayait d’aller chaque année dans chaque capitale. On utilisait continuellement le Comité des représentants permanents (Coreper, qui réunit les ambassadeurs européens, NDLR) pour nous assurer que tous les pays savaient ce qui était en train de se tramer.

Le Roi s’informe en vue de la formation du prochain gouvernement fédéral: vous attendez-vous à une issue avant le départ de Charles Michel pour le Conseil?