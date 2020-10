Gérald Darmanin, en première ligne contre le salafisme...

Depuis la décapitation d'un professeur, le ministre de l'Intérieur veut incarner la riposte ferme et rapide du gouvernement français face au terrorisme. Au risque que les paroles ne soient pas suivies d'actes.

Depuis la décapitation, il enchaîne les annonces

Coup de filet dans les milieux salafistes, expulsion d'étrangers fichés S, interdictions d'organisations soupçonnées d'alimenter la haine, passage au crible des réseaux sociaux. Les annonces s'enchaînent au point que l'on s'étonne que certaines n'aient pas été divulguées avant. Preuve en est, ce mardi, il faisait une révélation choc, assurant que la mosquée de Pantin, en banlieue nord de Paris, serait fermée pendant six mois. Et ce, au motif que son dirigeant aurait relayé sur la page Facebook de ce lieu de culte une vidéo mettant en cause le professeur de collège décapité. Objectif de ces déclarations en série? "Créer un électrochoc", assure-t-on dans son entourage, même si ce proche de Nicolas Sarkozy affirme déjà travailler en ce sens mais "à bas bruit" depuis qu'il est en poste.