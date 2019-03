Gilets jaunes, un acte 18 sous tension

Trente et une personnes ont été interpellées dans la capitale, selon un décompte donné en fin de matinée par la préfecture, qui a relevé plusieurs cortèges non déclarés , particulièrement autour de la place de l'Etoile.

"Des professionnels de la casse et du désordre équipés et masqués ont infiltré les cortèges", a réagi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans un message publié sur Twitter et assorti d'une photo de manifestants vêtus de noir. "Aucun doute permis : ils appellent à la violence et sont là pour semer le chaos à Paris."