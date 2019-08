Giuseppe Conte chargé de former un gouvernement italien

Le Premier ministre italien sortant Giuseppe Conte a reçu ce jeudi matin le feu vert du président Sergio Mattarella pour former un nouveau gouvernement avec le Mouvement 5 Etoiles et le Parti démocrate.

Le M5S (antisystème) et le PD (centre gauche) se sont entendus mercredi afin de former un gouvernement avec Giuseppe Conte comme chef de l'exécutif italien. Ce jeudi, Conte a été reçu par le président italien Sergio Mattarella à Rome au palais du Quirinal, qui lui a confié officiellement un mandat pour former un nouveau gouvernement.