"Global Gateway", le plan à 300 milliards d'euros de l'UE

La Commission européenne doit présenter mercredi son partenariat d'infrastructures mondiales, le "Global Gateway", censé rivaliser avec la Nouvelle route de la soie chinoise ("Belt and Road Initiative"). Selon plusieurs sources, ce plan devrait se monter à plus de 300 milliards d'euros et s'étaler sur six ans pour financer des projets d'infrastructure de l'Union européenne partout dans le monde.