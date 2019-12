Greenpeace "enflamme" le bâtiment Europa pour une politique climatique ambitieuse

Le bâtiment Europa, qui accueille le sommet européen de ces jeudi et vendredi traitant entre autres du climat, s'est retrouvé encerclé de bannières géantes avec des photos de flammes. Une soixantaine de militants de Greenpeace ont grimpé sur la façade pour envoyer des images de signaux de détresse.

Les activistes climatiques ont grimpé sur la façade pour y déployer des bannières géantes avec des flammes rouges et jaunes, des images de signaux de détresse, de sirène d'incendie et de fumée. Le but: montrer que "notre maison est en feu. Il est maintenant temps pour une politique climatique décisive".