Greta Thunberg à la COP25: "Notre activisme climatique s'amplifie, mais l'action politique ne suit pas"

"Les discours ne suffisent plus". Avec la jeune Suédoise Greta Thunberg en tête, des milliers de personnes ont manifesté ce vendredi à Madrid, qui accueille le sommet de l’ONU sur le climat, pour pousser les pays signataires de l'Accord de Paris à agir contre le réchauffement climatique.

Ils sont venus à Madrid plein d’espoir, pour montrer leur engagement, pour échanger des idées, pour voir aussi à quoi ressemblait un grand sommet sur le réchauffement de la planète. Ils ont défilé vendredi soir sur la principale avenue de la capitale espagnole pour dénoncer l’urgence climatique. Les jeunes, courtisés par les mouvements écologistes et par les institutions, sont les grands acteurs de la COP25.

"L’année 2019 a marqué un tournant" affirme Pablo Chamorro, membre de Greenpeace et l’un des organisateurs de la Marche pour le Climat. "Nous l’avons vu clairement lors des rassemblements des 15 mars et 27 septembre, qui ont mobilisé des millions de personnes dans le monde" .

Et tout particulièrement ces jeunes "qui souffrent d’ angoisse climatique face à la paralysie politique , constate Kevin Buckland, militant de Artivist Network, un collectif d’artistes contre le réchauffement global, ils veulent agir mais ne savent pas comment" .

Un grand nombre d’entre eux ont trouvé une réponse dans l’activisme environnemental. Greta Thunberg y est pour beaucoup. La jeune militante suédoise, à l’origine du mouvement "Fridays for Future" a monopolisé l’attention des médias dès son arrivée à Madrid ce vendredi matin, après un voyage de 10 heures en wagon-lit depuis Lisbonne.

"Notre mouvement pour le climat prend de plus en plus d’ampleur mais les actions politiques ne suivent pas" a dénoncé l’activiste de 16 ans devant plus de trois cents journalistes. "J’espère qu’après cette COP, les responsables gouvernementaux vont se rendre compte de l’urgence à laquelle nous sommes confrontés" a-t-elle ajoutée.