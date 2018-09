Guerre franco-britannique sur la Manche pour la Saint-Jacques

Pêcheurs français et britanniques se disputent une zone de pêche située dans la baie de Seine. Des altercations ont éclaté en mer la semaine dernière quand une trentaine de navires français ont essayé d'empêcher cinq navires britanniques de pêcher le précieux mollusque. Londres espère un accord ce mercredi.

Les images sont dignes du jeu de bataille navale "touché-coulé". Dans les eaux de la baie de Seine, pêcheurs français et anglais se livrent une bataille sans merci pour... la coquille Saint-Jacques. A tel point que Londres et Paris se rencontrent pour calmer les esprits. Petits rétroactes.

Les pêcheurs français et anglais s'affrontent en mer, des images impressionnantes. ©France3

Deux pays, deux autorisations

Sur le plan légal , la pêche par les Britanniques dans les eaux françaises hors des saisons de pêche "n'est pas illégale proprement dite puisque ce sont les Français qui ont déterminé un calendrier pour pouvoir mieux gérer la ressource", a reconnu Stéphane Travert, ministre français de l'Agriculture et de la pêche.

Mais "les pêcheurs anglais sont plutôt des Brexiters , et il faut reconnaître que les tensions se ravivent à l'approche du calendrier de sortie du Royaume-Uni", a-t-il ajouté. Les pêcheurs britanniques ont majoritairement voté pour le Brexit pour espérer récupérer la mainmise sur leurs eaux.

Make peace, not war

Le gouvernement britannique espère qu'un accord puisse être trouvé entre pêcheurs français et britanniques pour mettre fin au conflit sur la coquille Saint-Jacques lors d'une rencontre à Londres.

Theresa May

Autour de la table, "il y aura des officiels français, nos propres officiels et des représentants des deux côtés de l'industrie qui se rassembleront pour discuter à nouveau de la possibilité de trouver un accord similaire à celui qui prévalait au cours des cinq dernières années , ce qui serait le résultat approprié", a répété le secrétaire d'Etat britannique chargé de la Pêche, George Eustice.

Les Anglais profitent d'une petite faille

L'accord en vigueur jusqu'en 2017 "obligeait les Britanniques à respecter le calendrier français" mais ne concernait que les bateaux de plus de 15 mètres , explique-t-on, côté français. Une faille exploitée selon la France par les pêcheurs britanniques en utilisant des bateaux de moins de 15 mètres hors de la période autorisée.

Du côté de l'hexagone, on pense que les Britanniques en ont profité pour "augmenter leur effort de pêche au détriment des Français: ils sont passés de 2.000 tonnes à 35.000 tonnes alors que nous pêchons 30.000 tonnes".



Les pêcheurs normands pourraient être d'accord pour que la pêche à la coquille Saint-Jacques commence plus tôt dans la zone concernée, à condition que Normands et Britanniques puissent y accéder en même temps.