Guy Verhofstadt ne pilotera pas la Conférence sur l'avenir de l'Europe

Triumvirat présidentiel

Exit, donc Guy Verhofstadt. "Il pourrait prendre la présidence du groupe représentant le Parlement européen", suggère une source proche du dossier. Mais l'intéressé n'en a manifesté aucune envie. Le Parlement aurait cédé en échange de plusieurs garanties, telles que l'implication des jeunes, la création d'agoras citoyennes et la consultation la plus large possible de la société civile. Par ailleurs, la déclaration n'exclut plus d'aboutir à une réforme des Traités, les plus ambitieux souhaitant élargir les compétences de l'UE en matière de santé ou introduire les listes transnationales lors des élections européennes.