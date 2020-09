Hausse "inquiétante" des cas de Covid dans l'UE, la Belgique en situation "préoccupante"

Selon le rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le nombre de cas de coronavirus dans l'ensemble de l'UE est en augmentation. "Même si les tests sont devenus plus fréquents, on voit au-delà une augmentation du nombre de transmissions locales", a dit Andrea Ammon, directrice de l'ECDC. Dans certains États européens, la majorité des nouveaux cas concerne les jeunes, ce qui diffère de la pandémie de mars. La tranche d'âge de 15 à 49 ans représente 44% des cas les plus graves.