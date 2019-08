Hollande rêve de revanche sur Macron, selon Valérie Trierweiler

François Hollande "veut prendre sa revanche sur Emmanuel Macron et sur son quinquennat impopulaire" , affirme son ex-compagne Valérie Trierweiler dans un livre à paraître le 25 septembre. Cinq ans après la sortie de "Merci pour ce moment", la journaliste de Paris Match publie "On se donne des nouvelles" (Les Arênes) qui rassemble quelques-uns de ses meilleurs reportages et des souvenirs personnels.

Valérie Trierweiler a dévoilé la couverture de son nouvel ouvrage dans lequel elle consacre un chapitre, intitulé "Merci pour ces lendemains", à l’ancien président. "Hollande. Je dis Hollande quand je parle de lui. Sans mépris ni déni, écrit-elle. Il veut de nouveau se placer dans la course à la présidentielle, c’est certain. C’est sa nature, son obsession, sa raison de vivre. Il sème ses petits cailloux, en lance d’autres sur celui qui lui a succédé et qu’il honnit. Il veut prendre sa revanche sur Macron et sur son quinquennat impopulaire. Il n’aime pas être mal-aimé. Il regrette de ne pas s’être présenté en 2017."