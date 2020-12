Honda met à l'arrêt sa production au Royaume-Uni

Cet encombrement des ports anglais s'explique principalement par un regain d'activité au lendemain du confinement et à la veille du Brexit qui pousse les entreprises à constituer des stocks de peur d'un "no-deal" avec l'UE. De nombreux ports sont touchés comme Felixstowe, le plus grand du pays pour les conteneurs ou encore celui de Southampton. Le ministre des Transports britannique, Grant Shapps, a été interpellé par plusieurs responsables de l'industrie portuaire pour demander l'aide et le soutien du gouvernement. "Même si le pic de la congestion est passé, les volumes vont rester élevés et pourraient persister pendant des mois", écrivent-ils.