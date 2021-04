Horeca, culture, commerces: Macron dévoile le plan de déconfinement français

Le couvre-feu national actuellement fixé à 19h sera décalé à 21h le 19 mai, à 23h le 9 juin avant d'être levé le 30 juin. "Dès le 19 mai, il nous faut retrouver notre art de vivre à la française, en restant prudents et responsables : notre convivialité, notre culture, le sport…", a indiqué le président de la République. Le mercredi 19 mai marquera la réouverture des terrasses avec des tables de six personnes maximum ainsi que des musées, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec des jauges limitées : 800 personnes en intérieur et 1.000 en extérieur et un public assis. Idem pour les enceintes sportives. Les activités sportives pourront reprendre dans les lieux couverts et en plein air avec des protocoles stricts.