Huit pays européens resteront fermés aux Belges le 15 juin

Nous sommes au Palais d’Egmont, dans la salle de réunion du Conseil national de Sécurité. Philippe Goffin et le virologue Steven Van Gucht viennent de présenter la situation épidémiologique en Belgique aux représentants des 27 États de l’Union européenne ainsi que des pays associés à Schengen. Leur objectif? Convaincre les États européens de rouvrir leurs portes aux Belges, l'épidémie s'étant stabilisée en Belgique.

La réponse des ambassadeurs au ministre Goffin laisse songeur. Un peu plus d'un tiers des pays européens, à peine, ouvriront sans condition leurs frontières aux Belges.

Trop de contaminations en Belgique

Certains pays, comme l'Estonie et la Lituanie, invoquent la situation épidémiologique pour laisser leur frontière close ou imposer des conditions aux ressortissants belges.

D'autres pays, comme l'Irlande et le Royaume-Uni, ont précisé qu'ils imposent une quarantaine à tous les ressortissants européens , y compris à leurs propres citoyens.

La Belgique, un des pays les plus touchés

Avec 87 morts pour 100.000 habitants, la Belgique s’affiche comme l’un des plus touchés au monde par la pandémie. Les experts gouvernementaux avancent que leur méthode de calcul est "plus transparente et précise" que dans les autres pays, car elle intègre, entre autres, les décès en résidence. Mais l’argument ne convainc pas tout le monde.