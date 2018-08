Hyperloop, le train du futur à l'essai dans un pittoresque village français

Le train subsonique, ou hyperloop, ne fait pas rêver que les milliardaires comme Elon Musk ou Richard Branson: une petite localité de l’ouest de la France s’apprête à accueillir la plus longue piste d’essai pour ce projet qui catapulterait les voyageurs à plus de 1.000 km/h . Transpod, une start-up canadienne travaillant au développement de la technologie hyperloop en Europe, doit déposer vendredi "une demande de permis de construire auprès de la préfecture de la Haute-Vienne" , explique Sébastien Gendron, cofondateur et PDG de l’entreprise de Toronto, où se trouve le siège de la société.

Le secret de ce train ultrarapide: faire circuler des capsules pressurisées, ou "pods", dans des tubes à basse pression pour s’affranchir des frottements aérodynamiques et frôler le mur du son. Si Transpod a choisi le village de Droux et ses 400 habitants, à une cinquantaine de km au nord de la ville de Limoges (centre-ouest de la France), c’est parce que l’entreprise a été démarchée par un groupe d’entrepreneurs et d’élus locaux, réunis en association fin 2017 pour faire éclore "un projet innovant et capable de braquer les projecteurs du monde entier sur notre région", se réjouit Vincent Léonie, premier adjoint au maire de Limoges.