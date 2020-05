"Il faut traquer le virus, pas les citoyens"

"Éviter le fantasme du contrôle absolu"

Les Verts et la gauche radicale sont apparus les plus méfiants. "Ceci avalise l'idée qu'on peut accoutumer la population à une incursion de plus dans la vie privée, et l'histoire montre que les autorités ne rendent pas les libertés qu'elles prennent", s'est inquiété l'écologiste français David Cormand (Verts). "Il faut à tout prix éviter le fantasme du contrôle absolu", a renchéri Alexandra Geese (Verts).