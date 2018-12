Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le chef de file des libéraux Guy Verhofstadt ont rejeté toute réouverture des négociations avec le Royaume-Uni, suite au report du vote britannique sur les accords du Brexit.

L'Union européenne a rejeté ce mardi toute réouverture des négociations du Brexit avec le Royaume-Uni, alors que la Première ministre britannique Theresa May a reporté sine die le vote du Parlement britannique sur les accords du Brexit.

"L'accord que nous avons trouvé est le meilleur accord possible . C'est le seul accord possible. Donc nous ne pouvons pas reculer. Il n'est pas envisageable de renégocier quoi que ce soit", a martelé le Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker face aux 751 députés européen, mardi à Strasbourg.

"On se retrouve une nouvelle fois dans le chaos

Les eurodéputés étaient censés se prononcer mercredi, après le vote du Parlement britannique mardi soir. Les Vingt-huit devaient ensuite évoquer la situation lors du sommet européen de jeudi et vendredi.

"On se retrouve une nouvelle fois dans le chaos", a regretté le chef de fils des libéraux, Guy Verhosfstadt (ADLE),négociateur du Brexit pour le Parlement européen. "Il n'est pas question de renégocier le Brexit et pas question de laisser tomber les Irlandais", a-t-il dit.

Theresa May, qui a repoussé ce vote en craignant un rejet par les élus britanniques, doit se rendre ce soir à Bruxelles pour évoquer la question avec Jean-Claude Juncker.

L'opposition britannique la plus virulente à l'accord de sortie concerne le filet de sécurité ("backstop") qui prévoit de maintenir l'ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE et un alignement réglementaire plus poussé avec l'Irlande du nord en cas de Brexit dur, sans accord.