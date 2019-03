Il sera bientôt impossible de frauder au télépéage

Les États de l'Union vont échanger leurs données d'immatriculation de manière à identifier les propriétaires de véhicules étrangers qui auraient oublié de s'acquiter d'une redevance routière au péage automatique. La mesure n'entrera pas en application avant deux ans et demi.

Les Européens seront bientôt tous égaux face au péage de redevances routières. Non pas bien sûr que la note serait harmonisée d'un pays à l'autre, mais parce que les États membres vont s'échanger les informations d'immatriculation de manière à identifier les fraudeurs (ou distraits) venus de pays voisins. Oublier de payer une redevance qui permet d'utiliser les infrastructures routières devrait donc devenir très compliqué.

Autoroutes, ponts, viaducs: le péage sans barrière (Electronic toll collection, ETC) se répand en Europe, permettant de réduire les files, mais génère aussi des fuites de recettes pour les pays qui l'utilisent: on estime la perte annuelle pour les États membres à environ 300 millions d'euros par an.