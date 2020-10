Samuel Paty , professeur d'histoire-géographie, a été décapité vendredi près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines en France, quelques jours après avoir présenté en classe des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression . Qualifié par Emmanuel Macron d'" attentat terroriste islamiste caractérisé", ce meurtre a suscité une vive émotion et réveillé le souvenir de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, dont le procès se déroule en ce moment à Paris.

Manifestations

Des milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Paris sur la place de la République pour rendre hommage à ce professeur. Brandissant des pancartes "non au totalitarisme de la pensée" , "Ils ne décapiteront pas la République", "il fait sombre au pays des lumières" "je suis musulman, je suis contre la violence, je suis pour la liberté d'expression", "je suis enfant de prof" ou encore "je suis prof". ou "je suis prof" , ils saluent dans le calme la mémoire de cet enseignant. Le Premier ministre Jean Castex , la maire de Paris Anne Hidalgo , la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon sont sur place. Certains manifestants portent des pancartes où étaient affichées des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo.

11 personnes en garde à vue

Le meurtrier présumé, un réfugié russe d'origine tchétchène âgé de 18 ans , a été abattu peu de temps après son attaque par des policiers. L'éventuelle implication de mouvements islamistes radicaux notamment actifs sur les réseaux sociaux dans la décapitation de ce vendredi suscite l'inquiétude des services de renseignement et du gouvernement français. Samuel Paty a été tué après une campagne menée sur les réseaux sociaux par le père d'une élève l'accusant d'avoir "insulté" l'islam et son prophète . Abdelhakim Sefrioui, membre du conseil des imams de France, a alors apporté son soutien au père de l'élève sur Twitter. Ce militant islamiste radical figure parmi les onze personnes gardées à vue dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'assassinat du professeur.

Onze personnes sont en garde à vue ce dimanche, dont les parents, le grand-père et le petit frère de l'assaillant, interpellés à Evreux (nord-ouest). Sont également en garde à vue, le père de l'élève qui a appelé à la mobilisation contre l'enseignant. L'homme qui l'avait accompagné au collège pour se plaindre du professeur et avait interviewé la fille de ce parent d'élève dans une vidéo, Abdelhakim Sefrioui et sa compagne le sont également. Trois personnes ayant été en contact avec l'agresseur, qui se sont présentées spontanément au commissariat d'Evreux vendredi soir, sont aussi en garde à vue.