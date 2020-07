Incendie de la cathédrale de Nantes: le bénévole passe aux aveux

Une semaine après l'incendie dans la cathédrale de Nantes, un bénévole du diocèse est passé aux aveux et a été placé en détention provisoire dans la nuit de samedi à dimanche pour "destructions et dégradations par incendie". La piste criminelle a été privilégiée après réception des "premiers résultats du laboratoire de police scientifique de la Préfecture de police de Paris" qui ont notamment permis "l'identification de traces d'un produit inflammable", a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès.

Des images vidéo du "centre de supervision urbain de la ville" ont par ailleurs permis de "repérer un individu dans le secteur de la cathédrale sur un créneau horaire correspondant au départ du feu" et cet homme présentait "de fortes similitudes avec la personne mise en examen", a ajouté M. Sennès.

Pour le suspect, âgé de 39 ans, "Il y a une sorte de soulagement, c'est quelqu'un qui est apeuré, il est en quelque sorte dépassé", a déclaré dimanche son avocat Quentin Chabert aux journalistes.

"C'est un soulagement évidemment de faire preuve, comme il le dirait, de repentance. Pour le croyant qu'il est, c'est important qu'il ait pu faire preuve de cette force", a ajouté Me Chabert.

Cet homme "faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national délivrée en novembre 2019", a indiqué Pierre Sennès dimanche à l'AFP, ajoutant que le mis en cause ne s'était "pas étendu en détails sur ses motivations" et qu'une "expertise psychiatrique sera ordonnée".

Le recteur de la cathédrale, le père Hubert Champenois, avait expliqué la semaine dernière que ce bénévole chargé de fermer la cathédrale la veille de l'incendie, était un "Rwandais, venu se réfugier en France il y a quelques années".