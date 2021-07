Intempéries en Allemagne: au moins 19 morts, des dizaines de portés disparus

Pluies diluviennes et inondations, qui ont entraîné par endroits des effondrements de maisons, ont fait au moins 19 morts et des dizaines de disparus dans l'ouest de l'Allemagne où des centaines de pompiers sont mobilisés, ce jeudi, pour secourir les habitants de plusieurs localités sinistrées.

Le district d'Euskirchen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) a annoncé, ce jeudi matin, le décès de huit personnes, portant le bilan des pluies diluviennes et inondations en Allemagne à 19 morts. Le bilan pourrait s'alourdir. Ainsi dans la commune de Schuld, au sud de Bonn, où six maisons en bord de rivière se sont effondrées, la police dénombre entre 50 et 60 disparus .

Pompiers décédés

Les secours tentent d'évacuer les sinistrés, dont beaucoup se sont réfugiés sur le toit des maisons. Mais de nombreux accès sont bloqués, compliquant les opérations. Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux si possible et à "se déplacer dans les étages supérieurs si nécessaire".

Voisin des régions allemandes les plus touchées, le Luxembourg est également affecté par les intempéries. Les autorités luxembourgeoises ont déclenché le plan "intempéries" suite à de fortes précipitations. De "nombreuses" maisons sont inondées et "plus habitables" partout dans le pays et leurs habitants ont été évacués, selon les autorités.