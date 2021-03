Interdictions d'exportations de vaccins: le tour de vis qui divise...

Le mécanisme de contrôle des exportations de vaccins mis en place le 1er février par l'Union européenne (UE) va être renforcé. La Commission européenne présentait ce mercredi un règlement d'application qui introduit les notions de "réciprocité" et de "proportionnalité" dans les évaluations des demandes d'exportations.

Jusqu'à présent, seules les entreprises qui n'honoraient pas leur contrat de livraison passés avec l'Union (Advanced purchase agreements, APA) étaient concernées par d'éventuelles interdictions d'exporter. Sur 381 demandes, une seule décision d'interdiction avait été prise , par l'Italie, à l'égard de palettes d'AstraZeneca destinées à l'Australie, tandis que 43 millions de doses ont pu être exportées vers 33 pays non européens .

Réciproque et proportionnel

La Commission amende les règles pour que les décisions d'exportation puissent désormais prendre en compte un certain degré de réciprocité: les exportations devraient pouvoir être interdites vers des pays qui n'exportent pas de vaccins ou de produits intervenant dans leur fabrication vers le sol européen .

Ces nouvelles règles, qui feront l'objet d'un échange entre les chefs d'État et de gouvernement lors de leur Conseil par visioconférence de ce jeudi, ne prévoit pas de seuils chiffrés pour déterminer si des exportations doivent ou non être bloquées. Les décisions seront prises au cas par cas: selon une source européenne, fixer des seuils n'aurait pas de sens parce que cela reviendrait à viser une "cible mouvante". En tout état de cause, a souligné le vice-président de la Commission Valdis Dombrovskis mercredi, "l'Union européenne va continuer à exporter des vaccins".