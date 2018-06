"Je suis contre des Guantanamo pour migrants" (Avramopoulos)

La Commission européenne et le président du Conseil Donald Tusk soutiennent l'idée de créer des camps de rétention dans les pays de départ des migrants, en Afrique du Nord et en Albanie. Pour l'instant, aucun Etat concerné n'a marqué son accord pour en accueillir.

L'Union européenne se prépare à vivre des jours difficiles. Une réunion importante des chefs d'État ou de gouvernement de l'UE doit avoir lieu la semaine prochaine. La "mère de tous les sommets", le plus important de l'année , devait traiter du Brexit, d'économie et de défense. La crise migratoire s'est invitée en dernière minute, après les sorties du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, leader de la Ligue d'extrême droite.

Des camps de rétention extraterritoriaux

Ce jeudi, le commissaire européen chargé des Migrations, Dimitris Avramopoulos , a défendu l'idée de créer des plateformes d'accueil des migrants dans les pays d'Afrique du Nord et en Albanie, afin de trier les réfugiés potentiels des migrants économiques. Cette proposition vient, à l'origine, du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Refusée en 2015, au plus fort de la crise migratoire, elle a été remise au goût du jour mardi dernier par le président Tusk.

Regain de populisme

Plusieurs développements ont ramené le dossier migration au plus haut des priorités: les tensions sur la politique migratoire entre la CDU et la CSU allemandes, la volonté du chancelier autrichien Sebastian Kurz de créer un "axe de volontaires contre l'immigration" entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, et la décision du leader d'extrême droite italien Matteo Salvini de refuser l'accostage de navires humanitaires.