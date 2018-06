Jean-Claude Arnault jugé pour viol

Jean-Claude Arnault, marié à une membre de l'Académie du Nobel et qui s'était retrouvé il y a quelques semaines dans la tourmente #MeToo, va être jugé pour viol. Suite à ce scandale qui a secoué l'Académie suédoise, le prix Nobel de littérature 2018 avait été reporté d'un an, une première depuis près de soixante-dix ans.

Le parquet avait ouvert une enquête sur la foi de ces dénonciations. Mi-mars, il avait annoncé qu'une partie des investigations concernant des viols et agressions commis en 2013 et 2015 avait été classée sans suite pour cause de prescription ou faute de preuves. L'avocate de la victime a indiqué que sa cliente était "soulagée et satisfaite du renvoi" de son agresseur présumé.