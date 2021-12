Johnson dans la tourmente après la perte d'un bastion historique

Fragilisé par le raz de marée du variant Omicron et la perte d'une élection partielle cruciale, Boris Johnson cherche une nouvelle boussole. Le mois de janvier sera crucial pour son avenir politique.

Les Tories ont perdu une élection partielle cruciale dans la circonscription du North Shropshire, au nord-est de l'Angleterre, entre Birmingham et Liverpool. Une circonscription qui leur était historiquement acquise depuis 200 ans. La candidate du parti centriste LibDem, Helen Morgan , l'a emporté aisément avec près de 6.000 voix d'avance, renversant un avantage antérieur de 23 000 voix. "La fête est finie" , a-t-elle asséné à l'endroit du gouvernement à l'annonce du résultat. Cette élection anticipée a été provoquée par la démission du député tory Owen Paterson , qui était en poste depuis 1997, suite à une série d'infractions sur des règles éthiques à la chambre des Communes. Le sens de ce scrutin est donc bien national. La gestion hasardeuse du Premier ministre l'a directement exposé à cette sanction directe des électeurs. « Je suis responsable de tout ce que fait le gouvernement et bien sûr j’en prends la responsabilité personnelle», a indiqué Johnson.

La dynamique de son mandat s'est spectaculairement dégradée depuis le printemps dernier. La bonne gestion de la campagne vaccinale avait contribué au succès lors des élections locales, notamment avec le basculement d'un bastion travailliste, Hartlepool, dans le camp conservateur. Dix-huit mois après les élections générales, qui avaient vu une grande partie du "mur rouge" du nord de l'Angleterre tomber dans le giron conservateur, le pouvoir tory enfonçait un peu plus le parti travailliste, qui n'a plus occupé Downing Street depuis près de douze ans. Les rapports de forces se sont inversés en seulement un semestre.

Pénuries et alii...

Les pénuries, le manque de travailleurs européens, les tensions avec l'Union européenne, les scandales éthiques, la crise des migrants et la cacophonie autour du variant Omicron permettent aujourd'hui au leader du Labour, Keir Starmer, de s'affirmer comme une alternative possible. En dehors du ministre de l'économie Rishi Sunak et de la ministre de l'Intérieur Liz Truss, les choix sont pour l'instant limités à droite.