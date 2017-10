Julian King: "Nous nous préparons à la chute de l'État islamique"

L'Etat islamique perd son territoire en Syrie et en Irak, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il s'arrête d'attaquer, estime le commissaire européen chargé de l'Union de la sécurité, Julian King. Il a dévoilé ce mercredi un plan d'action de 120 millions d'euros pour aider les Etat européens à protéger les espaces publics de plus en plus ciblés par les djihadistes.