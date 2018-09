Juncker: "Moi, je ne tire pas sur les eurosceptiques"

Rencontre avec Jean-Claude Juncker après son dernier discours sur l’état de l’Union. À huit mois des élections européennes, il refuse d’entrer dans une polarisation entre progressistes et anti-européens.

"Je ne confonds pas les eurosceptiques, ceux qui ont des questions, des problèmes, avec la droite pure et dure qui n’aime pas l’Europe."

Mais il refuse de voir élections européennes de mai se transformer en une bataille rangée entre eurosceptiques et progressistes, comme celle que décrit le président français Emmanuel Macron. "Je ne confonds pas les eurosceptiques, ceux qui ont des questions, des problèmes, avec la droite pure et dure qui n’aime pas l’Europe. Ceux-là il faudra que nous les bloquions lors des élections européennes ", a-t-il indiqué. Et d’appuyer le trait: "Moi, je ne tire pas sur les eurosceptiques. Il m’arrive d’être eurosceptique sur certaines questions, est-ce une raison pour dire que je serais contre l’Europe?" Aux eurosceptiques, "il faut savoir parler, expliquer la chose européenne" insiste-t-il encore.