Juncker assure les règles de sa succession et tacle le président Macron

Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, rencontrait la presse mercredi, après la réunion du collège, pour la première fois de l’année. Cet échange avec le gotha des médias internationaux, très suivi, revêtait une importance particulière, à un an des élections, et en plein débat sur les modalités de désignation de son successeur. Le chef de la Commission occupe le poste le plus en vue, sinon le plus puissant, de l’Union.