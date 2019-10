Juncker en larmes pour ses adieux au Parlement européen

Fondant en larmes , il a remercié ses commissaires. "Sans eux, je n'aurais rien pu faire", a-t-il dit, la voix éraillée. "Je leur avais expliqué de ne pas s'emmurer dans la Commission et de rencontrer les citoyens".

Il a rappelé ses trois mots d'ordre: croissance, emploi et investissement. "Nous avons connu sept années de croissance, nous avons créé 14 millions d'emplois, le taux d'emploi étant de 73,9%", a-t-il précisé. Le plan Juncker , au coeur de ses projets et très critiqué lors de son lancement en 2015, a généré des investissements de l'ordre de 432 milliards d'euros .

Bilan de son règne

Côté réussites, sans autosatisfaction, le Luxembourgeois a mis en avant le socle de droits sociaux et la directive sur le détachement des travailleurs . "Nous avons réussi à ériger en principe le fait que pour le même emploi, il faut avoir le même salaire", a-t-il insisté.

"Je ne suis pas particulièrement heureux, mais j'ai le sentiment de m'être démené", a-t-il expliqué, attaquant une dernière fois "les nationalismes stupides et bornés" . "Vive l'Europe", a conclu le président sortant.

Hommages...

Comme ministre luxembourgeois des Finances (1989-2009), Premier ministre (1995-2013), président de l'Eurogroupe (2005-2013) et président de la Commission européenne (2014-2019), Jean-Claude Juncker a vécu toutes évolutions et les crises de l'Union européenne. Il a aussi façonné bien des avancées, comme l'euro. Le Parlement européen, devant lequel il est apparu près de 150 fois, lui a rendu hommage.

Manfred Weber, le président du groupe PPE, et Jean-Claude Juncker.

"Même Donald Trump a dû se faire à ton sens du compromis", a lancé Manfred Weber, le chef de file du PPE au Parlement européen. "Tu es l'enfant d'un travailleur des mines, je pense que tu connais bien ce milieu", a-t-il dit, saluant les avancées sociales de la Commission Juncker. "Tu as redonné vie à l'UE et les populistes de gauche comme de droite, tu les as battus en brèche".