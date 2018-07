Juncker et la rumeur infâme

Le pas chancelant du président de la Commission européenne a amené des esprits moqueurs à dire que Jean-Claude Juncker était ivre lors du sommet de l'Otan. Ces accusations relèvent de l'ignorance et de la manigance.

Sir Winston Churchill buvait du whisky, mais personne ne lui demandait des comptes. Mort à 90 ans, il put se targuer d’avoir sauvé l’Europe en tenant tête au dictateur Adolf Hitler , végétarien, sobre comme un chameau et l’un des pires criminels de l’histoire.

Jean-Claude Juncker aime le vin et les bons alcools. Il a de l’esprit. C’est un stratège politique et tient tête aux autocrates poussant comme des champignons à travers l’Europe. En 25 ans, nous ne l’avons jamais vu ivre. Jeudi dernier au sommet de l’Otan, il est apparu chancelant, au point de devoir être aidé. Les réseaux sociaux, souvent vecteurs de bêtises, de fiel et de faux, ont laissé entendre qu’il était "ivre". Surfant sur cette vague fétide, l’extrême-droite autrichienne (FPÖ) a exigé sa démission.