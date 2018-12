Juncker s'inquiète auprès de Michel de la crise sur le Pacte migratoire

Depuis quelques jours, certains "leaders" autoproclamés du mouvement des gilets jaunes affirment sur les réseaux sociaux que le pacte "ouvrirait les portes de l'Europe à des centaines millions de migrants", alors que "la France renoncerait à son siège au Conseil de sécurité de l'ONU", deux fausses nouvelles dénuées de tout fondement et colportées dans les milieux d'extrême droite sur un pacte non contraignant, visant à organiser la migration légale et à décourager l'illégale. Et qui se révèle moins ambitieux que la législation européenne déjà en vigueur.