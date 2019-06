KPN à l'origine d'un blackout téléphonique inexpliqué aux Pays-Bas

Services d'urgence injoignables

L'incident est intervenu alors que les services d'urgence étaient mobilisés en raison d'une vague de chaleur qui touche les Pays-Bas, comme plusieurs pays européens. Pour parer au pire, la police, les pompiers et les ambulanciers sont descendus dans la rue pour pouvoir être visibles et contactés si nécessaire.

Réseau 4G

L'enquête qui se poursuit aujourd'hui, n'a toujours pas révélé l'origine de la panne. KPN a seulement précisé que l'incident provenait de son réseau 4G. Reste que la direction de KPN a été convoquée illico dans le bureau du ministre de la Justice et de la Sécurité. Elle va devoir s'expliquer sur la panne et assurer que cela "ne se reproduise plus." L'objectif est notamment de mettre en place des solutions alternatives (back-up) pour que les services d'urgence puissent être joints coûte que coûte. L'agence nationale pour la sécurité et le contre-terrorisme (NCTV) doit également participer à la réunion prévue aujourd'hui.