Kate Middleton a accouché d'un petit garçon

C'est déjà au sein de cet hôpital qu'elle a donné naissance à ses deux premiers enfants, George et Charlotte , respectivement en 2013 et 2015.

→ Pour la première fois dans l'histoire de la monarchie britannique, ce prince ne supplante pas sa grande soeur dans l'ordre de succession suite à une réforme voulue par la reine et qui concerne toutes les naissances postérieures au 28 octobre 2011. En effet, cette réforme met fin au droit de primogéniture masculine: c'est désormais l'enfant le plus âgé du souverain en titre qui hérite du trône, quel que soit son sexe, et non le garçon le plus âgé.