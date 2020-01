Kurz veut "protéger le climat et les frontières"

Le conservateur autrichien Sebastian Kurz entame son second mandat avec une touche de vert.

Le conservateur Sebastian Kurz a été investi ce mardi pour un second mandat à la tête du gouvernement autrichien aux côtés d’écologistes novices avec lesquels il entend "protéger le climat et les frontières" , après l’échec de sa précédente coalition avec l’extrême droite.

Le chancelier, les dix ministres ÖVP et les quatre ministres écologistes ont prêté serment lors d’une cérémonie devant le chef de l’État Alexander Van der Bellen, un ancien chef des verts. "C’est bien de pouvoir continuer notre travail pour l’Autriche" , a déclaré Sebastian Kurz qui reprend les rênes du pays à la tête d’une alliance que les médias autrichiens ont qualifiée "d’improbable" ou "exotique" entre deux partis qui ont régulièrement croisé le fer sur la scène politique.

Il redevient à 33 ans le plus jeune dirigeant élu de la planète et vante déjà sa fraîche alliance comme un modèle pour une Europe où la lutte contre le réchauffement climatique s’est imposée à l’agenda des gouvernants. L’actuel chef des verts, Werner Kogler, 58 ans, devient vice-chancelier.

Féminisé, rajeuni et verdi, le nouveau cabinet autrichien doit apaiser les esprits, après une crise politique retentissante au printemps dernier qui a conduit à la fin prématurée du premier mandat de M. Kurz et de la coalition avec les nationalistes du FPÖ.

La plupart des ministres sont trentenaires et quadragénaires; les femmes sont en majorité dans la nouvelle équipe, à neuf pour huit hommes, en comptant le chancelier. Il revient au nouveau gouvernement de convaincre qu’économie et écologie font bon ménage, que le libéralisme sociétal des verts est compatible avec les discours de fermeté de Sebastian Kurz sur l’immigration, l’intégration et l’islam.