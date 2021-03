L'Agence européenne du médicament déclare le vaccin AstraZeneca "sûr et efficace", mais appelle à la prudence

L'Agence européenne du médicament (EMA) a rendu, ce jeudi après-midi, son verdict sur le vaccin anti-coronavirus développé par AstraZeneca, dont l’utilisation a été suspendue dans plusieurs pays. Bien que l'EMA ne puisse "exclure définitivement l'existence d'un lien entre la formation de caillots sanguins et le vaccin", elle indique être parvenue "à une conclusion scientifique claire: ce vaccin est sûr et efficace ". "Le vaccin n'est pas associé à une augmentation du risque global d'événements thromboemboliques ou de caillots sanguins", a justifié la directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, lors d'une visioconférence. Il s'agit donc d'un feu vert aux pays qui voudront l'utiliser.

Pas moins de sept États européens , dont la France et l’ Allemagne ( mais pas la Belgique , qui va donc continuer normalement la vaccination avec AstraZeneca), avaient choisi ces derniers jours de suspendre le vaccin . En cause, des problèmes sanguins, tels que des difficultés à coaguler ou la formation de caillots dans le sang. L’EMA avait déclaré prendre le problème très au sérieux . Elle avait néanmoins fait savoir qu’il faudrait attendre jusqu’à ce jeudi avant d ’obtenir les résultats de son évaluation d’urgence . Dans la foulée de la communication du régulateur, l'Italie, l'Allemagne et la France ont indiqué qu'elles reprendront dès ce vendredi leur programme de vaccination avec les sérums AstraZeneca. L'Espagne le fera quant à elle mercredi prochain.

Ce jeudi après-midi, le régulateur britannique MHRA communiquait qu'il n'y avait pas de preuves que les vaccins contre le Covid-19 d'AstraZeneca et de Pfizer/BioNTech causent des caillots sanguins (thromboses). "Notre examen approfondi et minutieux, parallèlement à l'évaluation critique de scientifiques indépendants de premier plan, montre qu'il n'y a aucune preuve que les caillots sanguins dans les veines se produisent plus que ce à quoi on pourrait s'attendre en l'absence de vaccination, pour l'un comme l'autre vaccin", a déclaré dans un communiqué June Raine, la directrice exécutive du MHRA.