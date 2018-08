L'Allemagne et l'Espagne veulent davantage soutenir le Maroc

Les deux dirigeants ont affiché sur leur bonne entente sur la question migratoire samedi en Andalousie. Ils souhaitent notamment intensifier le dialogue et la coopération avec les pays d'origine et de transit des migrants comme le Maroc.

Le nouveau dirigeant espagnol Pedro Sanchez et la chancelière allemande Angela Merkel ont affiché samedi en Espagne leur bonne entente sur la question migratoire et souhaité que le Maroc bénéficie d'un plus grand soutien européen comme pays d'origine et de transit de migrants.