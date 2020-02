L'Allemagne, incapable d'enrayer le phénomène de l'extrême droite

L’extrême droite a une fois de plus frappé en Allemagne , provoquant une véritable onde de choc dans le pays. Depuis la chute du Mur en 1990, 169 personnes ont été officiellement assassinées par des terroristes d’extrême droite. Les associations de lutte contre l’extrémisme estiment à 198 le nombre des victimes. Rien que l’an passé, on a compté 542 actes de violence en rapport avec la droite radicale et 240 blessés. Selon la presse, ces chiffres officiels seraient sous-évalués de jusqu’à 20%.

Profils variés

"La mort de Walter Lübcke a marqué une césure", estime Timo Reinfranck de la Fondation Amadeu Antonio. Ce dernier a été assassiné par un groupe de néonazis en novembre 1990 et est considéré comme étant la première victime de la violence d’extrême droite depuis la chute du Mur. "Depuis l’arrivée des réfugiés (en 2015 et 2016, NDLR), on note une très nette radicalisation du mouvement et une forte mobilisation contre les réfugiés au sein de la scène d’extrême droite. Le développement de l’AfD a aggravé les choses. L’AfD a suscité un fort espoir chez les plus radicaux, l’espoir que Merkel partira, qu’une nouvelle force politique ferait quelque chose 'contre l’invasion' des étrangers. Mais du point de vue des plus extrémistes, l’AfD a échoué. Et on assiste maintenant à une radicalisation du mouvement, avec l’idée qu’il faut enfin 'agir'. De leur point de vue, ces gens ont une 'mission' à accomplir. Hooligans et néonazis représentent vraiment une menace accrue."