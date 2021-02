L'Allemagne injecte 1,5 milliard d'euros dans la lutte mondiale contre le Covid-19

L'Allemagne va allouer 1,5 milliard d'euros à différents programmes pour endiguer l’épidémie dans le monde. L’Europe et les États-Unis suivent le mouvement.

"L'Allemagne, qui a déjà apporté une contribution de 600 millions d'euros , va injecter 1,5 milliard d'euros supplémentaires dans le dispositif Covax et d’autres programmes pour financer les vaccins, les médicaments et les tests" , a indiqué ce vendredi le ministre des Finances Olaf Scholz .

"Le soutien allemand de Gavi/Covax envoie le signal que la communauté internationale s'investit plus que jamais dans l'accès équitable au vaccin contre le Covid-19", a déclaré Seth Berkley, le directeur du programme.

13 millions de doses à l'Afrique

Cette après-midi, Emmanuel Macron a aussi proposé que l'Europe et les États-Unis livrent "le plus vite possible" 13 millions de doses de vaccins à l'Afrique pour que le continent puisse vacciner ses 6,5 millions de soignants.