L'Allemagne ne limitera pas la vitesse sur ses autoroutes

"Il n’y aura pas de limitation de vitesse sur les autoroutes , a tranché ce lundi le porte-parole du gouvernement Steffen Seibert. Une telle mesure ne figure pas dans l’accord de coalition . I l y a d’autres mesures plus intelligentes" pour lutter contre le réchauffement climatique. L’Allemagne est le seul pays d’Europe et l’un des rares pays industrialisés à ne pas avoir de limitation générale de la vitesse sur les autoroutes. Sur de nombreuses portions du réseau, il n’est pas rare de croiser des bolides lancés à plus de 200 km/h.

Le débat de la limitation de vitesse avait été relancé mi-janvier. Une commission d’experts, qui planchait sur la question "transports et climat" à l’initiative du ministère des Transports, avait recommandé de limiter à 130 km/h la vitesse de circulation sur les autoroutes. "Les réductions de vitesse ont un effet particulièrement positif sur le climat car le trafic s’en trouve facilité" estimait notamment la commission. Très irrité par la proposition, le ministre conservateur bavarois Andreas Scheuer a purement et simplement suspendu les travaux de la commission.

Limitation de principe

"La vitesse reste le tueur numéro 1 sur les routes, estime ainsi le président du syndicat de la police de Rhénanie, Erich Rettinghaus. Si on veut diminuer le nombre de morts, il faut faire davantage. Il serait possible d’envisager une limitation de principe à 130 km/h, et d’autoriser 150 ou 180 km/h en cas de bonne visibilité et dans un contexte de bonne circulation."