L'Allemagne pose les bases de l'après-Merkel...

Les contours de la coalition qui pourrait prochainement gouverner l’Allemagne autour d’Olaf Scholz se précisent. Les trois partenaires potentiels - SPD, Verts et Libéraux du FDP - entameront la semaine prochaine des négociations.

C’est une étape importante vers un nouveau gouvernement à Berlin. Vendredi, les Sociaux-démocrates, les Verts et les Libéraux ont dressé les contours de leur futur programme de coalition. Après avoir débroussaillé les principaux points d’achoppement dans le cadre de pré-négociations, les trois partenaires ont décidé dans la nuit de jeudi à vendredi de formaliser les discussions qui débuteront dès la semaine prochaine, en vue d’adopter le programme commun qui décidera de leur action pour quatre ans. Si les tractations aboutissent, Olaf Scholz pourrait succéder à Angela Merkel d’ici à la fin de l’année, alors que l’Allemagne doit prendre la direction tournante du G7 en 2022.

"Nous avons réussi à mettre sur la table une proposition de coalition de réforme et de progrès." Annalena Baerbock Co-présidente du parti vert

"Nous avons réussi à nous mettre d’accord sur un document. C’est un très bon résultat", s’est félicité Olaf Scholz. "Nous avons réussi hier soir, au cours de discussions intensives jusqu’au petit matin, à mettre sur la table une proposition de coalition de réforme et de progrès pour que la prochaine décennie soit réellement une décennie de renouveau", a renchéri la co-présidente du parti Vert, Annalena Baerbock. "Après ces entretiens, nous sommes convaincus qu’il n’y a pas eu depuis longtemps une occasion comparable de moderniser la société, l’économie et l’État", a ajouté le président des Libéraux, Christian Lindner, probable futur ministre des Finances.

Sortie anticipée du charbon

Le document de 12 pages présenté vendredi récapitule les points d’accord entre les trois partenaires de coalition et les mesures qu’ils entendent adopter rapidement. Le texte prévoit notamment une sortie anticipée du charbon, d’ici à 2030 comme le voulaient les Verts, et non en 2038 comme prévu par le gouvernement sortant. Autre point fort du programme des écologistes, le futur gouvernement devrait rapidement rendre obligatoire l’installation de panneaux solaires sur toutes les nouvelles constructions. Enfin, 2% des surfaces rurales devront être allouées aux éoliennes. Les Verts ont par contre cédé face aux réticences des Libéraux sur le dossier de la limitation de vitesse sur les autoroutes, un point inacceptable pour le chef de file du FPD, un passionné de grosses cylindrées.

62% Des allemands Selon un sondage, 62% des Allemands sont favorables à une coalition du SPD, des Verts et des Libéraux

Les Libéraux se sont également imposés sur le dossier fiscal: les trois partenaires potentiels de coalition renoncent aux hausses d’impôts, et s’engagent à respecter les règles d’endettement fixées par la constitution, qu’Olaf Scholz voulait assouplir quelques années de plus pour financer une croissance verte. Les trois partenaires sont convaincus de pouvoir mener leurs réformes en accentuant la lutte contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent sale. Ils voient également un potentiel de recettes supplémentaire en supprimant toutes les subventions "hostiles au climat". Olaf Scholz mise également sur les recettes que rapportera la future taxe internationale de 15% sur les Gafa, qu’il a largement contribué à mettre sur pied. Cet impôt pourrait rapporter 6 milliards d’euros à l’Allemagne en 2023.

Les Sociaux-démocrates ont par contre obtenu gain de cause sur le salaire minimum, qui doit passer à 12 euros de l’heure contre 9,60 euros à l’heure actuelle. L’allocation minimum Hartz IV, très impopulaire, sera transformée en un "revenu citoyen" dont les contours doivent encore être précisés.

"Nous allons financer les investissements d’avenir - notamment pour la protection du climat, la numérisation, l’éducation, la recherche et les infrastructures - dans le cadre du frein à la dette prévu par la constitution." Extrait du texte signé par les partenaires potentiels

400.000 nouveaux logements par an

Autres mesures annoncées, le futur gouvernement vise la construction de 400.000 logements par an, dont 100.000 subventionnés par l’État. Sociaux-démocrates, Verts et Libéraux entendent en outre faciliter l’obtention de titres de séjour pour les "étrangers bien intégrés" et faire passer à 16 ans l’âge du vote pour les élections législatives et européennes. Au cours du week-end, les trois partis doivent consulter leur base, avec notamment un mini-congrès pour les Verts.