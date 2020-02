L'Allemagne renforce sa législation contre la haine sur le net

1.241 délits à motivation politique ont été recensés l’an passé par la police en Allemagne. On ne compte plus le nombre de maires de petites communes qui ont finalement jeté l’éponge et démissionné, suite à des menaces, dont le contenu évoque souvent l’extrême droite. Comme le social-démocrate Arnd Focke, maire d’Estorf, petite commune de 1.700 habitants en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui a finalement démissionné avant Noël, après avoir découvert des croix gammées dans son jardin.

Réseaux sociaux

La ministre de la Justice, Christine Lambrecht, est convaincue que les réseaux sociaux sont en partie responsables de la dégradation du climat politique, "abaissent les seuils d’inhibition" et "facilitent le passage à l’acte. "D’où le texte adopté par le gouvernement hier. Les réseaux sociaux ne pourront plus à l’avenir se contenter de supprimer les contenus délictueux. Ils devront les signaler à l’Office fédéral de la police criminelle, qui transmettra les données au parquet. Dans les cas les plus graves, ils devront même communiquer les mots de passe des usagers, et transmettre des données cryptées à la police, en cas de soupçons concrets d’homicide, de terrorisme ou de maltraitance d’enfants.