L'Allemagne s'installe dans la crise politique...

La dauphine désignée d’Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, jette l’éponge. La crise de Thuringe la semaine dernière a mis en avant son manque d’autorité sur le parti. L’intéressée critique indirectement Angela Merkel.

La crise politique déclenchée la semaine dernière par l’élection à la tête du Land de Thuringe (ex-RDA) d’un Libéral, Thomas Kemmerich, avec les voix du parti chrétien démocrate CDU et celles de l’extrême droite d’Alternative pour l’Allemagne AfD, n’en finit pas de faire des vagues en Allemagne. Dernier épisode en date: la cheffe de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a jeté l’éponge lundi. Elle quittera son poste à la tête du parti à l’été. De plus en plus d’observateurs estiment que cet ultime rebondissement pourrait annoncer la rupture prochaine de la fragile coalition CDU-SPD au pouvoir à Berlin.

La direction du parti et la chancellerie doivent être dans une seule et même main. Séparer les deux fonctions a affaibli la CDU. Annegret Kramp-Karrembauer Présidente démissionnaire de la CDU

Traditionnellement les postes de chancelier et de chef du parti au pouvoir sont en Allemagne aux mains de la même personne. Angela Merkel elle-même a cumulé les deux fonctions, comme Helmut Kohl ou Gerhard Schröder avant elle, jusqu’en décembre 2018. Affaiblie par une série de revers électoraux, par la poussée de l’extrême droite, et les conséquences à long terme de la "crise des réfugiés", elle avait pensé sauver la chancellerie en confiant la direction d’une CDU de plus en plus contestataire à une fidèle, la ministre-présidente de Sarre, très populaire dans sa région, Annegret Kramp-Karrembauer. AKK était ainsi intronisée dauphine.

Lire aussi | Coup de tonnerre au sein du parti d'Angela Merkel

Mais AKK n’aurait pas joui de l’autorité nécessaire sur ses troupes. Elue de justesse face à un vieux rival d’Angela Merkel, le très conservateur Friedrich Merz, proche lui des milieux d’affaires, Kramp-Karrenbauer a multiplié les bourdes en un peu plus d’un an à la tête de son parti. Surtout, elle n’a pas réussi à faire respecter par les élus de Thuringe le refus de toute coopération avec l’extrême droite, dogme et tabou depuis la Seconde Guerre Mondiale. Lors d’une conférence de presse lundi en début d’après-midi, l’intéressée a rendu Angela Merkel indirectement responsable de la débâcle : "La direction du parti et la chancellerie doivent être dans une seule et même main. Séparer les deux fonctions a affaibli la CDU", a-t-elle estimé.

Quatre successeurs potentiels

Annegret Kramp-Karrembauer n’a pas réussi à faire respecter par les élus de Thuringe le refus de toute coopération avec l’extrême droite, dogme et tabou depuis la Seconde Guerre Mondiale.

Friedrich Merz, le rival de toujours d’Angela Merkel, a annoncé la semaine dernière quitter la présidence de Blackrock Deutschland pour se consacrer de nouveau à la politique. Jens Spahn, l’ambitieux ministre de la Santé, est un rival de Merkel rentré lui dans les rangs. Armin Laschet dirige la plus grosse fédération régionale de la CDU, et est à la tête du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tous trois pourraient briguer dans un premier temps la tête du parti. Quant à Markus Söder, patron de la très conservatrice Bavière et des conservateurs bavarois de la CSU, son nom n’est évoqué que pour succéder à Angela Merkel à la chancellerie.

Lire aussi | Merkel fait le ménage dans son parti