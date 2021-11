L'Allemagne suspend la procédure de certification de Nord Stream 2

L'Agence fédérale des réseaux, régulateur allemand de l'énergie, a annoncé, ce mardi, la suspension temporaire de la procédure d'approbation de Nord Stream 2 , le gazoduc controversé entre la Russie et l'Allemagne, évoquant un obstacle juridique.

L'approbation de Nord Stream 2 "n'est possible que si l'opérateur est organisé sous une forme juridique de droit allemand ", écrit l'autorité allemande dans un communiqué.

Le processus de certification reste suspendu jusqu'à ce que l'opérateur de Nord Stream 2 ait achevé de transférer "des actifs essentiels et des ressources humaines" à une filiale créée en Allemagne.

Les prix du gaz décollent

Le processus de certification reste suspendu jusqu'à ce que l'opérateur de Nord Stream 2, basé à Zoug, en Suisse, ait achevé de transférer "des actifs essentiels et des ressources humaines" à une filiale créée en Allemagne pour la partie allemande du gazoduc, détaille l'Agence.

Celle-ci a un délai de quatre mois pour donner son feu vert au projet , dont le chantier est terminé et dont le remplissage a commencé côté russe. Il s'agira ensuite de soumettre cette autorisation à la Commission européenne pour avis, de sorte que les débuts d'exploitation du gazoduc pourraient prendre du retard.

Critiqué par l'Europe de l'Est

Le Kremlin avait appelé, dès septembre, à une mise en service "au plus vite" de Nord Stream 2, pour commencer à l'approvisionner en gaz. Sa capacité est de 55 milliards de mètres cube annuels et son remplissage a débuté en octobre.

Cette installation est plus particulièrement critiquée en Europe de l'Est, car Nord Stream 2 va exposer le continent à l'arme énergétique russe en accroissant la dépendance européenne et en sacrifiant les intérêts de l'allié ukrainien, pays de transit traditionnel.