L'Allemagne veut achever le déménagement entre Bonn et Berlin

230.000 billets d’avion par an pour parcourir 500 km. C’est le coût financier – et environnemental – du compromis négocié au Bundestag en 1991 pour faire avaler à Bonn la perte de son statut de capitale de l’Allemagne réunifiée. Six ministères – la Défense, l’Agriculture, la Santé, l’Education, l’Environnement et le Développement ont conservé leur siège à Bonn. Tous les autres (on en compte aujourd’hui 14) possèdent également une dépendance dans l’ancienne capitale.