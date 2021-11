L'Autriche annonce un confinement général et la vaccination obligatoire

La situation en Europe

Un vent d'inquiétude souffle sur l'Europe où les contaminations grimpent et les restrictions reviennent , comme aux Pays-Bas où un confinement partiel a été réintroduit. Face au rebond, la France a réinstauré lundi le port du masque obligatoire à l'école primaire , tandis que le Royaume-Uni a étendu la troisième dose aux plus de 40 ans. En Lettonie, les non-vaccinés pourront désormais être licenciés .

Chez nous aussi, les mesures sanitaires ont été renforcées lors du Comité de concertation de mercredi. L'utilisation du Covid Safe Ticket a été élargi et doit désormais être accompagné du port du masque dans l'horeca et plus globalement les lieux accueillant plus de 50 personnes en intérieur ou 100 à l'extérieur. Le télétravail est également redevenu obligatoire, à l'exception d'un jour par semaine.